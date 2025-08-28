Zulia aumenta a 176 puntos para alistamiento del pueblo en la Milicia Bolivariana

Este viernes 29 y sábado 30 de agosto, los espacios para el registro voluntario fueron incrementados a 176, los cuales estarán dispuestos en distintos espacios de los 21 municipios del estado Zulia.

La información fue dada a conocer este jueves 28 de agosto por el gobernador Luis Caldera y el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental (Redi-Occidente), MG. Pedro González, luego del acto de ascenso a personal del Cuerpo de Bomberos del municipio San Francisco y la entrega de tres ambulancias para esta institución bomberil por parte del mandatario regional.

El gobernador Caldera destacó que trabajadores, indígenas, campesinos, han respondido de manera voluntaria al llamado del presidente Nicolás Maduro en este registro como defensores y defensoras de la integridad territorial, de la soberanía y del derecho a existir como nación.

“Vimos cómo fue la explosión del pueblo que llegó a las plazas Bolívar; adultos mayores, mujeres, hombres, campesinos acudiendo al llamado. El pueblo se crece defendiendo a Venezuela”, expresó.

El comandante de Redi Occidental, MG. González manifestó que, en la continuación de la jornada de alistamiento, además de las plazas Bolívar de los municipios y cuarteles emblemáticos, serán habilitadas plazas, escuelas, parques y otros sitios de reunión.

Resaltó que mientras el imperio agrede, el pueblo venezolano de manera unida sale a alistarse a los puntos, que el presidente Maduro instruyó ampliar por la asistencia masiva de los zulianos que aman la patria.

De 303 a 576 Cuadrantes de Paz

El gobernador asimismo aprovechó para informar sobre el anuncio del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, sobre el aumento de Cuadrantes de Paz en el Zulia de 303 a 576, lo cual duplica el pie de fuerza en la entidad y que refuerza las acciones militar-policial, con la participación protagónica del pueblo, para la protección de todos los espacios territoriales de la entidad.

En cuanto a las operaciones que se llevan adelante en la zona fronteriza para la consolidación de la paz, enfatizó que la Fuerza Nacional Bolivariana está en refuerzo en esos espacios que siempre ha estado con las policías nacional, regional y municipales, garantizando un estado donde reina la tranquilidad.

