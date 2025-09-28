Zulia bajo alerta por lluvias y descargas eléctricas este domingo

El estado Zulia se encuentra entre las regiones del país con mayor probabilidad de precipitaciones este domingo, según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). Se prevén zonas nubladas generadoras de lluvias de intensidad variable, acompañadas de eventuales descargas eléctricas.

Las condiciones atmosféricas podrían afectar tanto la Costa Oriental como la Occidental del Lago, así como zonas urbanas y rurales del estado. Autoridades locales recomiendan a la población tomar previsiones ante posibles anegaciones, especialmente en sectores vulnerables.

Mientras tanto, en el resto del país se espera nubosidad parcial, sin mayores eventos meteorológicos. Se insta a los zulianos a mantenerse atentos a los canales oficiales para actualizaciones del clima.

Noticia al Día / Inameh