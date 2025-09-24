Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Zulia con probabilidad de lluvias este miércoles en la mañana, según Inameh

El pronóstico incluye posibles precipitaciones en distintos puntos de la región, especialmente en zonas montañosas y costeras

Por Andrea Guerrero

Foto: Archivo/NAD
Para la mañana de este miércoles, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m., se prevén áreas nubladas con lluvias o lloviznas en el estado Zulia, según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). El pronóstico incluye posibles precipitaciones en distintos puntos de la región, especialmente en zonas montañosas y costeras.

Las autoridades recomiendan precaución a conductores y comunidades ante posibles anegaciones, especialmente en sectores vulnerables de Maracaibo, San Francisco y la Costa Oriental del Lago.

Además del Zulia, el informe meteorológico indica que también podrían registrarse lluvias en los estados Sucre, Monagas, Anzoátegui, el noroeste de Bolívar, los Llanos Centrales y Occidentales, Carabobo, Yaracuy, el este de Falcón y la región de los Andes.

En el resto del país se espera cielo con escasa nubosidad y sin precipitaciones, lo que favorecerá condiciones estables para la jornada matutina.

Noticia al Día / Inameh

Temas:

