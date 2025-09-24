Zulia con probabilidad de lluvias este miércoles en la mañana, según Inameh

Para la mañana de este miércoles, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m., se prevén áreas nubladas con lluvias o lloviznas en el estado Zulia, según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). El pronóstico incluye posibles precipitaciones en distintos puntos de la región, especialmente en zonas montañosas y costeras.

Las autoridades recomiendan precaución a conductores y comunidades ante posibles anegaciones, especialmente en sectores vulnerables de Maracaibo, San Francisco y la Costa Oriental del Lago.

Además del Zulia, el informe meteorológico indica que también podrían registrarse lluvias en los estados Sucre, Monagas, Anzoátegui, el noroeste de Bolívar, los Llanos Centrales y Occidentales, Carabobo, Yaracuy, el este de Falcón y la región de los Andes.

En el resto del país se espera cielo con escasa nubosidad y sin precipitaciones, lo que favorecerá condiciones estables para la jornada matutina.

Noticia al Día / Inameh