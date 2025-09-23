Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

El estado Zulia amaneció este martes con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias o lloviznas en algunas zonas, según el reporte emitido a las 05:00 HLV por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Durante la madrugada y la mañana, se prevé escasa nubosidad en gran parte del territorio zuliano, aunque podrían presentarse precipitaciones leves en sectores del sur del estado y áreas cercanas a la Sierra de Perijá.

Para horas de la tarde y noche, el organismo estima un incremento en la cobertura nubosa, con lluvias de intensidad variable y posibles descargas eléctricas. Este comportamiento atmosférico podría incidir en la movilidad urbana y rural, así como en zonas vulnerables a crecidas o deslizamientos. Se recomienda a la población tomar previsiones ante posibles ráfagas de viento y tormentas eléctricas.

Además de Zulia, el pronóstico incluye lluvias matutinas en sectores del norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Miranda, La Guaira, Falcón y la región andina.

Durante la tarde y noche, se espera mayor actividad atmosférica en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Región Central, Cojedes, Llanos Occidentales, Yaracuy y Lara, además de los Andes y Zulia. En el resto del país, prevalecerá cielo de parcial a despejado.

Este reporte forma parte del monitoreo diario del Inameh y busca alertar a la ciudadanía sobre posibles eventos meteorológicos que puedan afectar la rutina diaria, especialmente en zonas propensas a inundaciones o interrupciones eléctricas. Se recomienda seguir atentos a los canales oficiales para actualizaciones durante el día.

Noticia al Día / Inameh