Zulia registra lluvias matutinas mientras se mantiene cielo parcialmente nublado en otras regiones del país

El estado Zulia amaneció este sábado con mantos nubosos y lluvias dispersas en varias zonas, según el reporte de las 6:00 a. m. emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). Las precipitaciones se concentran especialmente en municipios del norte y occidente zuliano, donde se han registrado chubascos acompañados de ráfagas de viento.

Además del Zulia, también se reportan lluvias en áreas del sur de Bolívar, Amazonas y Apure, así como en sectores de Guárico, el noroeste de Falcón, el norte de Táchira, el oeste de Mérida y zonas de Trujillo. Estas condiciones están asociadas al desarrollo de mantos nubosos sobre el eje sur-occidental del país.

En el resto del territorio nacional predomina la nubosidad parcial y áreas despejadas, sin eventos significativos previstos para las próximas horas. Las autoridades recomiendan tomar previsiones en las zonas afectadas por lluvias, especialmente en comunidades rurales y vías de difícil acceso.

Noticia al Día / Inameh