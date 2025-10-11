Sábado 11 de octubre de 2025
Al Dia

Zulia registra lluvias matutinas mientras se mantiene cielo parcialmente nublado en otras regiones del país

Las precipitaciones se concentran especialmente en municipios del norte y occidente zuliano, donde se han registrado chubascos acompañados de ráfagas de viento

Por Andrea Guerrero

Zulia registra lluvias matutinas mientras se mantiene cielo parcialmente nublado en otras regiones del país
Foto: Agencia
El estado Zulia amaneció este sábado con mantos nubosos y lluvias dispersas en varias zonas, según el reporte de las 6:00 a. m. emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). Las precipitaciones se concentran especialmente en municipios del norte y occidente zuliano, donde se han registrado chubascos acompañados de ráfagas de viento.

Además del Zulia, también se reportan lluvias en áreas del sur de Bolívar, Amazonas y Apure, así como en sectores de Guárico, el noroeste de Falcón, el norte de Táchira, el oeste de Mérida y zonas de Trujillo. Estas condiciones están asociadas al desarrollo de mantos nubosos sobre el eje sur-occidental del país.

En el resto del territorio nacional predomina la nubosidad parcial y áreas despejadas, sin eventos significativos previstos para las próximas horas. Las autoridades recomiendan tomar previsiones en las zonas afectadas por lluvias, especialmente en comunidades rurales y vías de difícil acceso.

Noticia al Día / Inameh

