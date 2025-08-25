Zulia se prepara para lluvias dispersas en la noche de este domingo

Para la noche de este domingo, entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m., se espera cielo parcialmente nublado en el estado Zulia, con posibilidad de lluvias aisladas y chubascos en sectores como la Costa Oriental del Lago, la zona metropolitana de Maracaibo y áreas cercanas a la Sierra de Perijá.



Además del Zulia, se prevé actividad atmosférica variable en varias regiones del país durante el mismo lapso nocturno en : Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Llanos Occidentales, Centro Norte Costero y Región Andina

Las autoridades exhortan a mantenerse atentos a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad y protección civil.

