Por primera vez, el estado Zulia tendrá su propia reina de Carnaval

El estado Zulia está de fiesta, ya que por primera vez en su historia, tendrá su propia reina de Carnaval. El anuncio fue realizado por Gladys Socorro, Directora de la Corporación Zuliana de Turismo, en un evento celebrado en el Teatro Baralt de Maracaibo.

Socorro estuvo acompañada por Andreína Pineda, Presidenta del Comité de Feria y Eventos, y Ricardo Sánchez, Director del Certamen de la reina de Carnaval 2025.

Las festividades carnestolendas darán inicio el próximo primero de marzo de 2025 y se extenderán por varios días, con una variada programación para el disfrute de propios y visitantes.

En el casting participaron más de 26 jóvenes zulianas, quienes demostraron su talento, carisma y amor por la cultura de su estado.

Sin embargo, Gladys Socorro anunció que las inscripciones para las diferentes actividades del Carnaval 2025 estarán abiertas hasta el 15 de febrero. La invitación se extiende a escuelas de baile, grupos de danza, comparsas escolares, instituciones públicas y privadas, y a todos aquellos que deseen formar parte de esta gran celebración.

Desfile en la avenida 5 de Julio

El desfile de Carnaval será uno de los eventos más destacados de la celebración. La avenida 5 de Julio será el escenario de este espectáculo lleno de color, música y tradición, abarcando 14 cuadras desde el Banco Mercantil hasta el Banco Nacional de Crédito.

"Hasta la fecha se han inscrito 30 comparsas, 16 bandas y 15 carrozas, pero todavía las inscripciones están abiertas", informó Socorro, invitando a todos los zulianos a sumarse a esta gran fiesta.

Seguridad garantizada

La seguridad del desfile y de todas las actividades del Carnaval 2025 está garantizada gracias a la coordinación y el trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno. Además, se habilitarán puntos clave para facilitar el transporte a aquellas personas que deseen disfrutar de las festividades y no cuenten con medios para trasladarse.

El estado Zulia se prepara para vivir un Carnaval 2025 inolvidable, lleno de alegría, tradición y cultura. La elección de su primera reina de Carnaval es un hito histórico que marcará el inicio de una nueva etapa para esta celebración.

María García

Noticia al Día