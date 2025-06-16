Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Zulia se suma a operativos nacionales del INTT con jornada especial en el municipio Baralt

El día será el 18 de junio

Por Andrea Guerrero

Zulia se suma a operativos nacionales del INTT con jornada especial en el municipio Baralt
Foto: Agencia
Entre el 16 y el 22 de junio, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) realizará operativos especiales de trámites vehiculares en nueve estados del país, para facilitar el acceso a sus servicios. Durante el primer día de esta jornada, se activarán operativos en Monagas, específicamente en la sede del PSUV y en la Alcaldía del municipio Libertador; en Bolívar, en la avenida Germania, parroquia Vista Hermosa; y en el Distrito Capital, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, ubicada en Los Chaguaramos.

El 17 de junio, la oficina del INTT en Chivacoa, estado Yaracuy; prestará sus servicios en el Terminal de Pasajeros de la localidad. Para el miércoles 18, se desplegarán operativos en Zulia, específicamente en la sede de la Fuerza Motorizada del municipio Baralt; y en la entidad yaracuyana, en el Parque Ferial Eustaquio Bora, que se extenderá hasta el viernes 20 de junio.

En Portuguesa y Trujillo se activarán dos operativos: el primero será en la sede de la Fundación Argimiro de Acarigua y el segundo en la Gobernación del estado andino, respectivamente. Para cerrar la semana, el 20 de junio se realizarán dos jornadas en el estado Miranda: una en la sede del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, ubicada en Chacao, y la otra en Auto Motos El Tambor, en Los Teques.

En Cumaná, estado Sucre; el municipio Santa Inés recibirá los servicios del INTT en la comunidad Las Palomas. A través de estos operativos, los funcionarios del INTT reafirman su compromiso de brindar los servicios institucionales a la ciudadanía.

Noticia al Día / VTV

