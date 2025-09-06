Sábado 06 de septiembre de 2025
Principal

Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado

La región occidental continuará presentando nubosidad y precipitaciones

Por Daniel García

Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó que este sábado se registrarán precipitaciones de intensidad variable en diversas zonas del territorio nacional, especialmente durante la mañana y la noche.

En horas matutinas, se espera abundante nubosidad con lluvias dispersas en los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y los Llanos Centrales. También se prevén lloviznas ocasionales en sectores del norte costero, incluyendo el este de Sucre, Miranda, sur de Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes y Lara. El resto del país permanecerá con nubosidad parcial y zonas despejadas.

Para la tarde y noche, el boletín advierte un incremento en la cobertura nubosa, con lluvias más frecuentes y acompañadas de actividad eléctrica. Las regiones más afectadas serán Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Aragua, Carabobo, Cojedes, Yaracuy, oeste de Falcón, los Andes y Zulia.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante posibles acumulaciones de agua, descargas eléctricas y disminución de la visibilidad en zonas de lluvia. Se exhorta a mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar transitar por áreas vulnerables durante los periodos de mayor precipitación.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado

Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

La misma banca 30 años después

La misma banca 30 años después

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Día Mundial del Sexo Oral: Cuando la boca habla todos los idiomas

Día Mundial del Sexo Oral: Cuando la boca habla todos los idiomas

Ministerio Público encabezó campaña de prevención vial en Maracaibo

Ministerio Público encabezó campaña de prevención vial en Maracaibo

Portero brasileño falleció tras celebrar una atajada en torneo de futsal

Portero brasileño falleció tras celebrar una atajada en torneo de futsal

Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado

Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado

Noticias Relacionadas

Al Dia

Ministerio Público encabezó campaña de prevención vial en Maracaibo

El operativo se desarrolló la madrugada de este 6 de septiembre
Zulia

Gobernador Caldera anuncia rehabilitación del área académica de Niños Cantores del Zulia

La rehabilitación de espacios del edificio académico del Instituto Niños Cantores del Zulia, anunció el gobernador del estado, Luis Caldera,…
Educación

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

El proceso estará abierto desde el 29 de septiembre al 10 de octubre de 2025
Zulia

El Aeropuerto" Internacional" La Chinita de Maracaibo pasó de primera a tercera clase

La situación podría traducirse en un "retraso económico" para el país.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025