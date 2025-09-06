Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó que este sábado se registrarán precipitaciones de intensidad variable en diversas zonas del territorio nacional, especialmente durante la mañana y la noche.

En horas matutinas, se espera abundante nubosidad con lluvias dispersas en los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y los Llanos Centrales. También se prevén lloviznas ocasionales en sectores del norte costero, incluyendo el este de Sucre, Miranda, sur de Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes y Lara. El resto del país permanecerá con nubosidad parcial y zonas despejadas.

Para la tarde y noche, el boletín advierte un incremento en la cobertura nubosa, con lluvias más frecuentes y acompañadas de actividad eléctrica. Las regiones más afectadas serán Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Aragua, Carabobo, Cojedes, Yaracuy, oeste de Falcón, los Andes y Zulia.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante posibles acumulaciones de agua, descargas eléctricas y disminución de la visibilidad en zonas de lluvia. Se exhorta a mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar transitar por áreas vulnerables durante los periodos de mayor precipitación.