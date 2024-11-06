Zuliana representa a Orlando y aspira coronarse como Miss Latin American USA

Paola Pino, oriunda del municipio San Francisco, estado Zulia, se proyecta como Miss Orlando y participa en el Miss Latin American USA.

Con inteligencia, humildad y cualidades excepcionales, la joven, de 16 años, tiene dos meses concursando y aspira coronarse en este certamen de belleza.

Desde pequeña le ha interesado el mundo del modelaje y del baile, sueño del cual nunca desistió y a tres años de su estadía en el país norteamericano, lo cumple en grande participando en el Miss Latin American USA 2024.

"Mis aspiraciones son muchas, pero uno de los más importantes tiene relación con inspirar a la corona de esta competencia. Quiero inspirar a cada niña y cada persona a que persigan sus sueños, que no importa qué tan difícil sea, siempre hay una manera. Como embajadora o aspirante de serlo, quiero promover al cumplimiento de todos esos objetivos individuales que cada ser humano tiene", detalló la joven zuliana para Noticia al Día.

Este concurso trasciende por la belleza caracterizada en sus participantes, aptitud que sobresalta en esta hermosa joven.

El corazón de la zuliana está con su gente

Paola Pino no olvida sus raíces ni las personas que la vieron crecer y aun en la distancia sigue presente. Su corazón está con su gente y desde la distancia, quiso ayudar a sus vecinos del sector San Felipe.

Es por ello, que este miércoles 6 de noviembre, la adolescente se encargó de hacerles llegar unas bolsas de comida y lamentó no poder entregarlas en persona:

"No estoy presente, pero ver la felicidad en los rostros de mi gente marabina, me hace feliz", agregó la belleza criolla con voz risueña.

El certamen Miss Latin American USA, se realizará este sábado 9 de noviembre, por lo que no olviden apoyar a nuestra joven zuliana a través de su red social @paolapino_08 .

Noticia al Día

Greily Núñez