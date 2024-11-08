Zulianos llegan a la Basílica para celebrar el Día del Gaitero

En un ambiente cargado de alegría y tradición, los amantes de la gaita se reunen a las afueras de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para celebrar el Día del Gaitero y honrar la memoria de Ricardo Aguirre, uno de los artistas más importantes de la región zuliana. Aguirre falleció trágicamente en un accidente de tránsito el 8 de noviembre de 1969.

Recordemos que ayer, más de 500 artistas ensayaron un repertorio musical para garantizar un espectáculo inolvidable que rinda homenaje a la Virgen de Chiquinquirá y a las tradiciones musicales de nuestra región.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la recreación de la imagen de Ricardo Aguirre a través de una impresionante exhibición de drones, que iluminarán el cielo marabino con su figura. Además, gracias a la tecnología de inteligencia artificial, la voz del "Monumental de la Gaita" se fusionará con nuevos arreglos musicales, creando una experiencia única y emotiva para todos los presentes.

En el desarrollo de la actividad, contaremos con la participación de artistas nacionales e internacionales, entre los que destaca Neguito Borjas, quien se sumó a última hora al evento.

Con esta celebración, se reafirma el arraigo de la gaita como un género musical fundamental en la identidad zuliana y venezolana.

Noticia al Día / Andrea Guerrero