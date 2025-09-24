A través de Pies descalzos, Shakira anuncia nueva escuela en Tibú

A través de su Fundación Pies Descalzos, la artista barranquillera Shakira anunció el martes 23 de septiembre que culminaron las obras de un nuevo colegio en su país, ahora en Tibú, Norte de Santander.

En sus redes sociales manifestó: “Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia.

Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas.

Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras.

Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país.

Un agradecimiento muy especial a Howard Buffett y al Ministerio de Educación de Colombia por su enorme contribución a este proyecto”.

En su publicación sumó más de diez fotografías de la estructura educativa, áreas deportivas y salones de clases.