Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

Activan servicio de AGUA en 10 parroquias de Maracaibo

Hidrolago difundió el cronograma de abastecimiento del servicio Gravedad Norte/Santa María

Por Candy Valbuena

Activan servicio de AGUA en 10 parroquias de Maracaibo
Foto: Archivo
Este lunes, 1° de septiembre la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Norte/Santa María, para atender la demanda de agua en 10 parroquias de la capital zuliana.

Habitantes de varios sectores de las parroquias; Bolívar, Cacique Mara, Caracciolo Parra Pérez, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Francisco Eugenio Bustamante y Santa Lucía en Maracaibo reciben el servicio hídrico.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños que son: Hospital Universitario, Maternidad Castillo Plaza, Hospital de Niños y Seguro Social de Veritas, Coromoto, Psiquiátrico, CDI Cerros de Marín, Valle Frío, Diálisis Maracaibo y San Juan Bautista.

Foto: Hidrolago

Noticia al Día

