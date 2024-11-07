Adolescentes comenzaron a manipular un arma de fuego y uno de ellos recibió un tiro en la cabeza: Está grave en el HGS

Un adolescente de 14 años, recibió un disparo en la frente cuando manipulaba un arma de fuego junto a otros compañeros del liceo.

El hecho ocurrió en la urbanización San Francisco, a la altura de la farmacia Progreso del municipio sureño, en Zulia.

Lee también: Fue secuestro la desaparición del niño Ángel Epieyu

Presuntamente, los jóvenes salieron del liceo hacía la vivienda de uno de ellos para realizar unas tareas. En ese inmueble se encontraron con el arma de fuego y comenzaron a manipularla.

Los adolescentes no midieron el peligro y accionaron el arma. El tiro cayó en la frente del menor.

El joven fue llevado al Hospital General del Sur, donde permanece recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Noticia al Día