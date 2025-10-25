Águilas vuelve al Universitario para enfrentar a Tiburones

Este sábado, las Águilas del Zulia se medirán nuevamente ante los Tiburones de La Guaira en el cuarto duelo entre ambas novenas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El primer lanzamiento está pautado para las 5.30 p.m. en el marco de la octava jornada de la temporada 2025-2026.

El conjunto zuliano llega con la necesidad de recuperarse tras sufrir dos derrotas consecutivas en Puerto La Cruz. Por su parte, los litoralenses también buscan reencontrarse con la victoria luego de caer en sus últimos compromisos disputados en el estadio Universitario de Caracas.

Ambos equipos comparten récord negativo de 3-4, aunque los rapaces dominan la serie particular con ventaja de 2-1.

El encuentro será transmitido en vivo por IVC y Baseball Play, en lo que promete ser un choque clave entre dos rivales directos en la lucha por escalar posiciones en la tabla de clasificación de la pelota criolla.