Al menos 18 heridos dejaron lluvias de hasta 280 litros en el sur de Cataluña por paso de la dana

Según informó Protección Civil en un comunicado, el temporal ha obligado a desplazar a unas 400 personas que han pasado la noche en pabellones y edificios municipales de la zona, así como en una veintena de hoteles y casas particulares, y provocó 2.169 llamadas al teléfono de emergencias.

Asimismo, las lluvias torrenciales provocadas por la dana "Alice" obligaron a suspender las actividades educativas, universitarias y deportivas en las comarcas del sur de Tarragona, lo que dejó sin clase a cerca de 59.000 alumnos de 238 centros.

Rescates «in extremis»



Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña atendieron en el sur de Tarragona un total de 340 avisos entre las 17:30 horas del domingo y las 7:00 horas de esta madrugada a causa de las intensas lluvias, de los que 31 han sido salvamentos, la mayoría de casos de personas atrapadas en sus vehículos, en carreteras, caminos o barrancos.

Según, esta madrugada el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, no ha habido nada que lamentar ninguna víctima mortal, fruto también «de la intensa labor de los servicios de emergencia» durante la tarde y noche de ayer.

El jefe de los Bomberos, David Borrell, detalló por su parte que alguno de estos rescates se ha producido ‘in extremis’, como uno en el que el salvamento ha tenido lugar a pocos metros del mar.

