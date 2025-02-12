Al menos 185 feminicidios contabilizados en Venezuela durante 2024: Según "subregistro" de Utopix

Al menos 185 feminicidios se contabilizaron en Venezuela durante el pasado año 2024, lo que significa, en promedio, uno cada 47 horas, informó este martes la organización no gubernamental Utopix, que considera sus datos como un "subregistro", al advertir que las cifras pueden "ser aún mayores".

Asimismo, se registró un promedio de "un femicidio en grado de frustración cada 41 horas", según la ONG, que subrayó la "urgencia de implementar una propuesta concreta para enfrentar esta problemática".

En ese sentido, planteó el desarrollo de "un plan de emergencia feminista" enfocado en "la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes".

Utopix consideró un imperativo visibilizar esta realidad y "darle voz a esas mujeres, niñas y adolescentes asesinadas a manos de la violencia feminicida", así como exigir al Estado venezolano y a la sociedad en general acciones urgentes y denunciar "la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores".

En años anteriores

Según el "subregistro" de esta organización no gubernamental, hubo, al menos, 201 feminicidios en 2023, 240 en 2022, 239 en 2021 y 256 en 2020.

Respecto al mes de diciembre, la organización indicó que se documentaron 13 víctimas, de las cuales cinco eran madres, por lo que -señaló- siete "niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos".

En el exterior

Por otra parte, según la ONG, hubo 11 feminicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Estados Unidos.

En octubre pasado, el presidente Nicolás Maduro ordenó a su Ejecutivo alcanzar un punto de "violencia cero" contra la mujer, un tema que considera "vital", por lo que también instó a educar a los niños con valores como el respeto y la igualdad.

Lee también: Más de 100 mujeres venezolanas asesinadas en el exterior durante el 2024: Según reporta Utopix

Noticia al Día/Con información de EFE