Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

Alcalde Di Martino: "Es una propuesta de conciencia la recaudación por el servicio del aseo"

“El ciudadano debe tomar conciencia para poder erradicar el tema de la basura”, dijo el Alcalde Bolivariano de Maracaibo. Censuró "la cultura del carretillero, del chatarrero y de las chatarreras, que promueven una serie de vicios, y hay que erradicarla"

Por Ernestina García

Alcalde Di Martino:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El alcalde bolivariano de Maracaibo Giancarlo Di Martino, afirmó, "que la recaudación por el servicio del aseo, es una propuesta de conciencia para los ciudadanos, en proceso de evaluación, porque queremos asumir una responsabilidad total con el pueblo marabino”.


Así lo declaró Di Martino, durante la entrega de los trabajos de reacondicionamiento que la municipalidad ejecutó en todas las áreas del terminal terrestre de la ciudad.


En sus declaraciones, Giancarlo Di Martino insistió sobre el eventual cobro de una tarifa para el aseo urbano: “Por los momentos no. No se está cobrando, estamos evaluando esa propuesta”.

Conciencia ciudadana

El Alcalde apeló a la conciencia de los ciudadanos para un eventual cobro del servicio.
“Es una propuesta de conciencia ciudadana porque, miren, si el camión pasa a las 8:00 de la noche, (a esa hora) pasó y recolectó. No me saquen basura a las 9:00 de la noche ni a las 10:00”, dijo Di Martino, llamando a los vecinos a acatar los días y horarios de recolección de los camiones que ha puesto en servicio la Alcaldía a través del Imau.
“Yo entiendo que no puede haber conciencia todavía, después que falló la frecuencia de la recolección durante tantos años, pero estamos imponiendo un método para poder crear las condiciones del servicio y que la gente también nos ayude”, insistió Di Martino.

Trabajo conjunto: ciudadanos y Alcaldía

Declaró el Alcalde: “El proceso de recolección de desechos sólidos para nosotros ha sido la primera punta de lanza, la más importante. ¿Que la hemos podido combatir? Aún no, porque entre otras cosas, hay que decirlo con toda responsabilidad, una ciudad limpia amerita también conciencia ciudadana”.
Y enfatizó: “Nosotros podemos recoger toda la basura del mundo, pero si no hay conciencia ciudadana, si el ciudadano no toma conciencia con relación a este tema, será muy difícil que podamos erradicar el tema de la basura”.


Di Martino dijo que “podremos tener mil camiones recolectores, compactadores, pero se trata de un trabajo conjunto entre los ciudadanos y la Alcaldía, el Instituto Municipal de Aseo Urbano, el Instituto Municipal de Ambiente y todos aquellos que están involucrados en el proceso de recolección”.

Erradicar la “cultura del carretillero y del chatarrero”

El Alcalde criticó “la cultura del carretillero y del chatarrero, que se ha desarrollado a lo largo de todos estos años. El carretillero va transitando por la calle rompiendo las bolsas de basura para el chatarrero y al carretillero le dan 5 dólares, en las zonas residenciales, para que se lleve la basura.

Ahora bien, si ya el camión o los camiones están aptos dentro de poco para poder consolidar ese servicio, evidentemente que nosotros tenemos que desmontar el tema del pago que se le da a un carretillero, para que agarre la basura de una zona residencial o de cualquier sitio y lo que hace es llevarla más adelante y acumular una montaña de basura”.

Respetar la frecuencia

Entonces, añadió, “nosotros, en la medida en que tengamos más compactadores y regularicemos la frecuencia, nos tienen que respetar. Por eso hay también un "operativo" en contra -entre comillas- del carretillero y del chatarrero, y de las chatarreras, que es una especie de cáncer que tenemos en la ciudad porque promueven una serie de vicios y, hay que decirlo con toda responsabilidad y sinceridad, que nosotros también tenemos que erradicar”, finalizó Di Martino.


Noticia al Día/Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

¡Orgullo Nacional! El tapiz de José Gregorio Hernández irradia en el corazón de El Vaticano

¡Orgullo Nacional! El tapiz de José Gregorio Hernández irradia en el corazón de El Vaticano

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

Noticias Relacionadas

Al Dia

Alcalde Di Martino: "Es una propuesta de conciencia la recaudación por el servicio del aseo"

“El ciudadano debe tomar conciencia para poder erradicar el tema de la basura”, dijo el Alcalde Bolivariano de Maracaibo. Censuró "la cultura del carretillero, del chatarrero y de las chatarreras, que promueven una serie de vicios, y hay que erradicarla"
Sucesos

Vuelco de una camioneta dejó tres personas heridas en Lagunillas

El conductor convulsionó
Entretenimiento

Eminem sorprendido al enterarse que será abuelo por segunda vez

Hailie Jade, hija de Eminem, estaba de lo más emocionada al enterarse de la noticia a través de las redes sociales y compartió su dicha con un lindo comentario para su hermana mayor: "Estoy muuuy feliz por ustedes. No puedo esperar para ser la tía de este pequeñito y Elliot está emocionado de conocer a su primito"
Al Dia

A martillazos mataron a madre venezolana en Chile

Señalan a su expareja

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025