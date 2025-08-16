Alcalde Di Martino: “Lluvias no dejaron daños graves y se controló desbordamiento de cañadas”

Durante una inspección realizada en varios lugares críticos, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino constató que las lluvias de este viernes, no dejaron graves daños, debido a la intervención oportuna de Bomberos, Polimaracaibo y Protección Civil, IMAU y el IMA, que permitió controlar el desbordamiento de las cañadas de mayor afluente en la ciudad.

Foto: Cortesía

Di Martino indicó que las cañadas donde hubo mayor incidencia están en la zona oeste de la ciudad, en las parroquias Francisco Eugenio Bustamante y Luis Hurtado Higuera, específicamente se refirió a la ubicada al lado de la sede de Polimaracaibo, en la Circunvalación 1, antigua sede de Atagro.

El Burgomaestre destacó que en la ciudad hay 96 cañadas que requieren de la urgente intervención de maquinaria pesada para retirar la gran cantidad de basura y escombros que se acumulan en ellas, trabajo que se incluye como emergencia en su gestión al frente de la Alcaldía de Maracaibo.

El alcalde informó que desde las 7 de la noche equipos del Cuerpo de Bomberos, IMA y el IMAU con apoyo de maquinaria pesada (retroexcavadoras, volteos, jumbos) atendieron la emergencia en las cañadas Arismendi y Morillo, además de otros puntos de la ciudad, donde hubo reporte de afectaciones.

Operativo e limpieza

El alcalde de Maracaibo precisó que con apoyo del presidente Nicolás Maduro y en coordinación con el gobernador Luis Caldera se realizará un operativo integral de limpieza, que incluirá el casco central, detrás del mercado Las Pulgas, para rescatarlo junto al Centro Comercial San Felipe, el Callejón de los Pobres, Las Playitas y Plaza Baralt.

Asimismo anunció el alcalde Di Martino que junto a la Gobernación del Zulia evaluarán casa por casa, para constatar daños y poder planificar la entrega de artículos de primera necesidad a las familias afectadas, por esta contingencia. “Luego se hará con el gobernador un programa para dignificar la situación de todas aquellas personas afectadas”

Debido a que las lluvias van a continuar el alcalde dijo que tanto la Alcaldía de Maracaibo en coordinación con la Gobernación del Zulia, estarán alertas a cualquier emergencia por las precipitaciones que anuncie el Instituto de Meteorología.

Foto: Cortesía

En cuanto a las comunidades el alcalde les solicita el apoyo para que eviten botar desechos en los cauces y prevenir desbordamientos, que implican riesgo para las familias que habitan en zonas vulnerables.

