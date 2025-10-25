Alcalde Di Martino: Sigamos el ejemplo de Rafael Urdaneta

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, llamó a los zulianos a seguir el ejemplo del Gral. Rafael Urdaneta y mantener vivo su legado de lealtad, unidad y paz.

Foto: Cortesía

“Sigamos el ejemplo de Rafael Urdaneta. Hombre fiel, que dio la vida por la Patria, por nuestro Libertador Simón Bolívar y la volvería a dar, tal como él mismo dijo en sus testimonios”, expresó Di Martino este viernes durante el acto para conmemorar el 237° aniversario del natalicio del gran prócer zuliano.

La ceremonia fue llevada a cabo por las autoridades militares del Zulia en el parque Rafael Urdaneta, en el casco central de Maracaibo. Destacó el alcalde marabino que este homenaje fue una “extraordinaria expresión de unión cívico-militar” que congregó en torno a la figura de Urdaneta “los cuatro niveles de Gobierno, a nuestras Fuerzas Armadas, la milicia y el pueblo zuliano”.

Foto: Cortesía

"Con Urdaneta aquí revive la unidad, esa unidad popular, comunal, que nos ayuda a continuar adelante al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro, hombre de paz, de nuestro gobernador bolivariano Luis Caldera, y sin lugar a dudas, con el legado de nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías”, manifestó Di Martino.

“Desde Maracaibo, sigamos adelante para seguir consolidando a nuestro país como territorio de paz. Paz para el mundo, eso es lo que somos, eso era Urdaneta, eso era Bolívar y ese legado lo llevamos en el corazón”, dijo el alcalde.

Foto: Cortesía

El más grande de los zulianos

Por su parte, el gobernador del Zulia, Luis Caldera, dijo que “desde el Zulia rendimos homenaje, en unión con todo el país, al más grande de los hombres de esta tierra, el general en jefe Rafael Urdaneta”.

El mandatario regional puso de relieve que el legado de Urdaneta “hoy está más vigente, cuando hay amenazas contra nuestro país, contra Colombia, cuando hay amenazas contra Latinoamérica y el Caribe. Aquí se ratifica ese pensamiento de Urdaneta de la Gran Colombia y de la unidad de los pueblos”, refirió el gobernador.

Foto: Cortesía

Un año dedicado a Urdaneta

Caldera anunció que a partir de este 24 de octubre se dedicará un año completo a resaltar el pensamiento y el legado de Rafael Urdaneta como militar y estadista.

“Hoy 24 de octubre arranca nuestro primer año dedicado al general en jefe Rafael Urdaneta”, enfatizó. Y agregó que durante su gestión como Gobernador esto se hará en forma anual con otras figuras del Zulia que son referencia en la historia de Venezuela.

El gobernador zuliano también informó que el Zulia “tendrá un programa educativo, cultural, científico, que comienza con mil jóvenes becados y que llevará el nombre Seamos como Urdaneta”.

Urdaneta, figura referente de Venezuela y América

La historiadora, filósofa y profesora universitaria zuliana Carmen Bohórquez fungió como Oradora de Orden del acto por los 237 años del Natalicio de Rafael Urdaneta.

En su intervención, instó a tener más presente que nunca a ‘El Brillante’ “porque en los momentos difíciles en que estamos en este momento, enfrentados a un imperio depredador y asesino, debemos buscar referentes sólidos sobre los cuales sustentarnos y que tengan fuerza para impulsarnos a derrotar cualquier amenaza que venga sobre esta digna patria de Bolívar”.

Y enfatizó: “¿Por qué? Porque todos los pueblos necesitan tener referentes que sirvan de modelo a las nuevas generaciones”. Y señaló que entre tantas figuras que a lo largo de la historia fueron haciendo grande a nuestro país, “entre todos ellos, sin embargo, debemos siempre destacar a nuestro héroe Rafael Urdaneta”.

“Nunca nos cansaremos de hablar de Urdaneta, porque fue un hombre que no solo jugó un papel crucial en el destino de Colombia la Grande, sino que sobresalió además por sus virtudes, su moral. Tanto así que hoy Urdaneta debería constituirse en una referencia ética a seguir por todos los venezolanos y por todos los pueblos de nuestra América”.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo