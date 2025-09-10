Miércoles 10 de septiembre de 2025
Alcalde Héctor Soto supervisa las instalaciones de Polisur y ajusta los planes de protección

El alcalde recibió una placa de reconocimiento, así como la Orden al Mérito Distinguido “Cruz del Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco”

Por Candy Valbuena

Foto: Cortesía
En una reunión realizada en la sede del Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco (Polisur), el Alcalde de la localidad sureña, Héctor Soto, discutió planes y estrategias para fortalecer la seguridad en la localidad y continuar redoblando el resguardo de la ciudadanía.

Durante su visita a la sede de Polisur, ubicada en la Circunvalación 1, el burgomaestre, acompañado por el director de Polisur, G/B Erich Rafael Gómez Barreto, realizó un recorrido por los módulos 1 y 2 del Centro de Coordinación Policial, a fin de verificar el estado de estas instalaciones.

Al término de la reunión, el alcalde Soto recibió una placa de reconocimiento, así como la Orden al Mérito Distinguido “Cruz del Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco”, en agradecimiento por el apoyo brindado a este cuerpo de seguridad y por su labor en pro de la protección de los sanfranciscanos.

Las acciones en materia de seguridad impulsadas por la gestión municipal están enmarcadas en el Plan de las 7T (7 Transformaciones) de la Patria. En particular, responden a la 3T, que busca perfeccionar el modelo de convivencia para garantizar la justicia, los derechos humanos y la paz social en esta nueva etapa para el municipio.

Lee también: Alcalde de San Francisco Héctor Soto nombra nuevo gabinete municipal 

Noticia al Día/Nota de prensa

