Alcalde Luis Caldera rehabilita siete áreas del Hospital I San Rafael de Mara

El alcalde Luis Caldera rehabilitó siete áreas del Hospital I San Rafael del municipio Mara, en el estado Zulia.

La entrega se realizó junto a la dotación de insumos y equipos médicos el pasado jueves 31 de octubre desde el centro de salud, ubicado en el sector El Moján.

Las áreas rehabilitadas en coordinación con el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud son el laboratorio, hospitalización I y II, rayos X, la sala de emergencias, registro civil intrahospitalario, quirófanos I y II, y el auditorio, con una inversión que supera los 14 millones de bolívares por parte de la municipalidad.

Este centro de salud, referencia de la subregión Guajira, ubicado en Mara, atiende a la población de los municipios Guajira y Almirante Padilla, aseveró el burgomaestre:

"En Mara, la Ruta de la Salud sigue activa, hace apenas una semana entregamos totalmente rehabilitado el CDI Presbítero Luis de Vicente, de la población de Carrasquero, y hemos culminado también dos consultorios médicos populares."

El mandatario municipal resaltó que todos los meses se hacen entregas de estas áreas en la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud, desde el nivel primario de los centros de atención, hoy Consultorios Médicos Populares, donde se incorporan las Clínicas Populares, los Centros de Diagnóstico Integral de Salud, el Hospital I San Rafael de Mara, y las relaciones interinstitucionales con el Hospital Universitario de Maracaibo y el Hospital Coromoto, los cuales han atendido gran parte de la población indígena.

En la reapertura del centro de salud, se realizó la dotación de una digitalizadora nueva para la incorporación de imágenes al área de rayos X de este centro hospitalario, así como equipos para el área de laboratorio y la disponibilidad de 40 camas para hospitalización pediátrica y de adultos al servicio del pueblo marense.

Es de resaltar que la actividad contó con la presencia de la primera combatiente Roselyn López de Caldera, autoridades locales, personal de salud, miembros de las comunidades organizadas y la directora del hospital, Hilda Ramírez, quien destacó estar muy contenta por la rehabilitación del centro de salud y de dos importantes áreas como los pabellones, que servirán para reimpulsar el Plan Quirúrgico Nacional 2024.

Noticia al Día/Nota de prensa