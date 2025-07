Alcaldía de Maracaibo arrancó con el asfaltado de 1.2 kilómetros en la vía principal de Lago Azul

Los trabajos de asfaltado irán desde la calle 100 de Sabaneta hasta la doble vía de la avenida 20A principal de la urbanización Lago Azul y se beneficiarán las rutas de transporte Micro 9 y los carritos de Lago Azul

En un importante avance para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Lago Azul, parroquia Manuel Dagnino, la Alcaldía de Maracaibo a través de la Dirección de Infraestructura arrancó la mañana de este martes 16 de diciembre, los trabajos de asfaltado de 1.2 kilómetros de vía en su avenida principal, un proyecto a realizarse en tres fases.

Foto: Cortesía

En esta obra se aplicarán mil 423, toneladas de asfalto caliente y se limpiarán las adyacencias por parte del Instituto Municipal del Ambiente (IMA). Esta obra, que beneficiará a 52 mil habitantes de la zona y transeúntes, representa un paso significativo en la transformación de la ciudad y demuestra el compromiso de la municipalidad con el desarrollo de todas las comunidades.

Foto: Cortesía

Adrián Romero Martínez, alcalde encargado, explicó que en el inicio de los trabajos se colocarán 550 toneladas de asfalto, arrancando por el sector El Calvario, para brindarle una mejor calidad de vida a los marabinos de la zona y los que transitan a diario esta vía principal que se comunica con la calle 100 de Sabaneta. “Estamos comprometidos con brindar a los marabinos espacios públicos de calidad y garantizar su bienestar”.

Beneficio para la comunidad

Detalló, además, que por esta avenida principal de Lago Azul transitan los buses de Micro 9 y los carritos por puesto de Lago Azul, quienes ahora podrán pasar por una vialidad con mejor tránsito. “Ya las rutas de transporte podrán pasar sin ningún inconveniente y no acabarán el tren delantero de sus carros que por el mal estado que tenía la vialidad”.

Carmen Fuenmayor, vecina de la zona de 66 años, detalló que tenían más de 20 años que no se asfaltaba la zona. “Todo se había quedado en proyectos y nunca se había concretado nada. Gracias a Dios hoy nos llegó la Alcaldía de Maracaibo a brindarnos esta solución y que no solo será un pedacito, si no que llegarán hasta Mi Postín, y culminará aquí en la calle 100”.

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa