Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo propone crear red comunitaria de protección para niños, niñas y adolescentes

Cada uno de los representantes de algunos organismos expuso sus experiencias, puntos de vista y propuestas en lo relacionado a los derechos de identidad y escolaridad de NNA; consagrados en la ley

Por Christian Coronel

Alcaldía de Maracaibo propone crear red comunitaria de protección para niños, niñas y adolescentes
Una red comunitaria de protección para garantizar los derechos a la identidad y acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, propuso Ana Clara Barboza de Di Martino, directora de Desarrollo Social de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Esta es una de las iniciativas que la funcionaria se propone llevar adelante, según anunció tras un encuentro con representantes de instituciones de protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) convocado por el ente que dirige y la Dirección de Educación de la municipalidad.

Foto: Cortesía

"Queremos hacer una red social de atención en materia de protección y que tiene que ver con la capacitación de nuestros líderes en las comunidades; con la capacitación de nuestras estructuras en las parroquias; para que, de esta manera, la información baje al poder popular, que es quien realmente puede ayudarnos en esta difícil tarea de hacer Patria, de trabajar a favor de los niños y jóvenes en nuestras comunidades”, explicó Ana Clara Barboza.

“Vamos a empoderar a nuestros líderes de comunidad con esta información valiosa; en esa medida, los derechos de las niñas y niñas van a ser respetados. Los líderes de estas comunidades que puedan, dar no solo dar la información, sino derivar correctamente los casos a los órganos pertinentes que les puedan dar la información”, explicó la directora municipal de Desarrollo Social.

Foto: Cortesía

Resolución de problemas

En la mesa de trabajo, realizada en el Museo de Artes Gráficas Luis Chacón, ubicado en el Palacio Municipal, participaron delegados de instituciones como Consejo de Derechos, Consejo de Protección, Zona Educativa del Zulia, Dirección de Educación y Asuntos Universitarios de la Alcaldía de Maracaibo, CNE, Defensoría Pública, registros civiles, escuelas arquidiocesanas, entre otras.

Cada uno de los representantes de estos organismos expuso sus experiencias, puntos de vista y propuestas en lo relacionado a los derechos de identidad y escolaridad de NNA; consagrados en la ley.

Foto: Cortesía

"La idea es abrir un espacio para que varias instituciones tienen que ver con nuestros niños y niñas en materia de protección, y sobre todo en materia de educación y el derecho a la identidad, podamos tener ese espacio de resolución de problemas”, explicó Ana Clara Barboza de Di Martino.

“Quiero invitar a cada uno de los asistentes a que nos acompañen en esta tarea, porque esta tarea es de todos, para todos y con todos. Y nosotros solos, como Alcaldía, no lo podemos hacer si no nos apoyan cada uno de los órganos del Gobierno nacional, Gobierno regional y el Gobierno municipal unidos, junto con nuestras comunidades, que siempre van a ser nuestra razón de ser”, expresó la directora de Desarrollo Social.

Oficina de apostillaje

"Este es un estado y un municipio que ha sido objeto de mucha migración, ha habido mucha movilidad de familias enteras, algunas que se han distanciado y necesitamos dar respuesta a esa situación”, dijo la directora de Desarrollo Social al hacer referencia a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos niños y adolescentes en cuanto a sus derechos de identificación y acceso a la escolaridad debido a la separación con sus padres o representantes.

Foto: Cortesía

La Primera Dama del municipio anunció que la Alcaldía marabina adelanta gestiones con el Ejecutivo nacional para abrir una oficina de apostillaje de documentos en el Zulia.

“Ya estamos en conversaciones con la Cancillería para que podamos adelantar ese proyecto y podamos tenerlo en nuestro estado, porque es una necesidad, darle esa facilidad (de apostillar documentos) a nuestros ciudadanos en Maracaibo y el Zulia”.

Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

