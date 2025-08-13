Alcaldía de Maracaibo realizará la primera Megajornada de Mercados Populares los días 14 y 15 de agosto

Como parte de las acciones de gobierno impulsadas por el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, durante los días jueves 14 y viernes 15 de agosto, se realizará la primera jornada de mercados populares para beneficio de los marabinos.

Desde las 6:00 a.m., se dará inicio a la jornada de venta de alimentos en la calle 96, frente a la Alcaldía de Maracaibo, en el casco central de la ciudad, donde se expenderán, a precios justos, variedad de víveres, pollo, huevos, queso, hígado, mortadela, verduras, leche y jugos.

También habrá los servicios gratuitos de asesoría jurídica con la colaboración de la Defensoría Pública, peluquería para adultos y niños y niñas gracias al apoyo de la Misión Robert Serra, exámenes cardiovasculares, vacunación contra la fiebre amarilla, refuerzo, triple, polio, orientación en casos de violencia intrafamiliar, protección de niños, niñas y adolescentes, así como violencia contra la mujer.

Atención a las mascotas

Las mascotas también tendrán atenciones en esta megajornada impulsada por el alcalde Gian Carlo Di Martino con la participación de la Misión Nevado, conjuntamente con la Dirección de Protección Animal municipal, con servicios de desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos.

Es muy importante que la comunidad tenga conocimiento que en la megajornada se contará con todos los métodos de pago.

