Miércoles 13 de agosto de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo realizará la primera Megajornada de Mercados Populares los días 14 y 15 de agosto

Durante la actividad habrá otros servicios para la ciudadanía marabina como exámenes cardiovasculares, vacunación asesoría jurídica, entre otros

Por Candy Valbuena

Alcaldía de Maracaibo realizará la primera Megajornada de Mercados Populares los días 14 y 15 de agosto
La Megajornada se llevará a cabo al frente de la sede de la Alcaldía de Maracaibo, en el casco central. Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Como parte de las acciones de gobierno impulsadas por el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, durante los días jueves 14 y viernes 15 de agosto, se realizará la primera jornada de mercados populares para beneficio de los marabinos.

Desde las 6:00 a.m., se dará inicio a la jornada de venta de alimentos en la calle 96, frente a la Alcaldía de Maracaibo, en el casco central de la ciudad, donde se expenderán, a precios justos, variedad de víveres, pollo, huevos, queso, hígado, mortadela, verduras, leche y jugos.

También habrá los servicios gratuitos de asesoría jurídica con la colaboración de la Defensoría Pública, peluquería para adultos y niños y niñas gracias al apoyo de la Misión Robert Serra, exámenes cardiovasculares, vacunación contra la fiebre amarilla, refuerzo, triple, polio, orientación en casos de violencia intrafamiliar, protección de niños, niñas y adolescentes, así como violencia contra la mujer.

Atención a las mascotas

Las mascotas también tendrán atenciones en esta megajornada impulsada por el alcalde Gian Carlo Di Martino con la participación de la Misión Nevado, conjuntamente con la Dirección de Protección Animal municipal, con servicios de desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos.

Es muy importante que la comunidad tenga conocimiento que en la megajornada se contará con todos los métodos de pago.

Foto: Alcaldía de Maracaibo

Lee también: Alcalde Di Martino agrega nuevos nombres a su gabinete 

Noticia al Día/Con información de Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

La Vinotinto de las alturas afrontará dos amistosos en Cali

La Vinotinto de las alturas afrontará dos amistosos en Cali

Gloria Deportiva Hobaldo Caldera recibe atención médica especializada

Gloria Deportiva Hobaldo Caldera recibe atención médica especializada

Comerse un pastelito en Maracaibo es ¡otro nivel!

Comerse un pastelito en Maracaibo es ¡otro nivel!

Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

Así recordó Danielita Alvarado al

Así recordó Danielita Alvarado al "Negrito Fullero" en su cumpleaños: "Habrías tenido varias tortas"

Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada de la temporada 2025–2026

Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada de la temporada 2025–2026

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 13 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 13 de agosto

Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay:

Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay: "Mataron la esperanza"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Harina Aveiro mejora el sabor de las pizzas en Maracaibo

Durante la actividad, la gerencia de MOCASA dio a conocer los detalles de esta innovadora harina.

Al Dia

Más de 300 viviendas han colapsado tras intensas lluvias en Táchira

Yesnardo Canal, director de Proteccion Civil Tachira y jefe de las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de…
Al Dia

La diseñadora venezolana Yenny Bastidas está nominada a los Latin American Fashion Awards

En la única criolla nominada en la categoría de proyectos artesanales.
Al Dia

Con sesión solemne CLEZ celebra el Día del Abogado Zuliano

‎La sesión del CLEZ estuvo presidida por la licenciada Glenis Semprún, en nombre de la presidenta Magdely Valbuena, quien se ausentó por causas de fuerza mayor

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025