Tras la salida de Laire Martínez de La Oreja de Van Gogh se especuló que Amaia Montero regresaba al grupo.

Molesta, Leire Martínez -voz de LODVG desde hace 17 años- atajaba las especulaciones sobre la vuelta de Amaia asegurando que aunque no le molestaba que se dijese que la vasca podría volver al grupo, no le gustaba sentirse "ninguneada".

"Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué?. Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso" estallaba en una entrevista en la televisión navarra el pasado septiembre.

Este lunes 14 de octubre se confirmaba lo que hasta entonces habían sido solo rumores. La Oreja de Van Gogh compartía un comunicado en sus redes sociales anunciando el adiós de Leire a la banda:

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada".

La separación convierte a Amaia en una de las grandes protagonistas del día, sobre todo después de que el programa ‘Ni que fuéramos… Shhh’ haya confirmado lo que se venía comentando en redes sociales desde que el grupo anunció que Leire dejaba de ser su cantante: ¡Amaia vuelve a LODVG 17 años después!

El periodista Javier de Hoyos reveló que Montero y sus excompañeros habrían mantenido diferentes conversaciones en los últimos meses y ya tendría firmado un concierto con el grupo para el año 2025.

Un único concierto, muy especial, para recordar viejos tiempos y confirmar que la ‘reina del pop’ vuelve a ser la misma de siempre, al que podrían seguir otros, aunque por el momento no trata de una vuelta definitiva de Amaia a la banda que la lanzó al estrellato.

Reacciones que aumentan las especulaciones sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Las reacciones al anuncio de Leire se han contado por cientos. Incluso la propia artista ha roto su silencio a través de un mensaje enviado a Mar Montoro y emitido por Telemadrid.

“El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado”, se ha sincerado, remarcando que ella contará lo que tenga que contar cuando ella decida y, sobre todo, cuando “se encuentre bien”.

Dichas palabras llegaban después de la exclusiva de Javier de Hoyos, sin alcanzar a desmentir nada y pasando por encima de la noticia que monopolizó la actualidad musical del día. También llegó después la escueta reacción de Amaia Montero, que no fue al anuncio de La Oreja en sí mismo, sino a la noticia de su posible regreso.

La artista donostiarra se pronunció en la caja de comentarios de una publicación de ‘Yo Fui a EGB’, una popular cuenta de Instagram que rememora la realidad española de los noventa.

“Amaia, calienta que sales”, compartió el citado perfil, dando ‘me gusta’ la cantante y, además, dejando un emoticono que lloraba de la risa y un corazón.

