Ángela Aguilar lanzó el tema "El equivocado" que muestra la conexión con sus raíces

La cantante mexicana Ángela Aguilar estrenó el pasado jueves el tema “El Equivocado”, el cual estará incluido en su nuevo disco “Nadie se va como llegó”, que se lanzará el próximo 22 de mayo.

Este nuevo tema llega a pocos meses de cumplir su primer aniversario de matrimonio y en él, la cantante expresa abiertamente el amor que siente por Christian Nodal, reafirmando su relación frente a las críticas públicas. El videoclip de la canción cuenta con la participación de su esposo.

En sus redes sociales, Ángela Aguilar compartió un pequeño clip del lanzamiento del sencillo y escribió: “El Equivocado es una canción que me abraza en esta nueva etapa. Producirla fue un acto de amor, y cantarla, una forma de agradecer no solo a quien me hace sentir todo, sino también a quienes han creído en mí y en lo que construyo con el corazón. Gracias por estar”.

¿Qué dice la letra de El Equivocado?

La letra de “El Equivocado” presenta una clara defensa de su relación con Nodal ante las críticas y especulaciones mediáticas.

Con frases como “El equivocado a mí me quedó perfecto”, Aguilar destaca la conexión y estabilidad emocional que ha encontrado en su pareja. Otras líneas como “El equivocado es como ninguno, y de mi corazón es el número uno” y “Que ruede el mundo, no entienden lo nuestro”, dejan claro que su amor es fuerte a pesar de los cuestionamientos públicos.

Musicalmente, “El Equivocado” mantiene el estilo tradicional de Aguilar con arreglos de mariachi acompañando su voz. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, con seguidores felicitándola y destacando la autenticidad del tema. Comentarios como “Ángela siempre cantando con el corazón en la mano” y “Una canción hermosa que demuestra que el amor verdadero no necesita explicación” resaltan la recepción positiva de la canción.

