Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Asesinaron a la suegra del cantante Pipe Calderón

Las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Zea Cobo era señalada como presunta integrante de una red de tráfico transnacional.

Por Ernestina García

María del Pilar Zea Cobo, de 41 años, fue asesinada la noche del jueves 9 de mayo en el parqueadero del Mall del Este, en el sector de El Poblado, Medellín.

La mujer, suegra del cantante de música urbana Pipe Calderón, fue atacada con arma de fuego dentro de su camioneta y murió antes de recibir atención médica.

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, Zea Cobo había llegado al centro comercial acompañada de su pareja, Jhon Fredy Toro Hincapié, conocido como DJ Toro, un caballista y disc jockey. Ambos se citaron con un comerciante, quien abordó el vehículo por la parte trasera. Minutos después, la mujer le habría pedido a su novio que se bajara y comprara dos sodas. Al regresar, la encontró con dos disparos en la cabeza.

Toro la trasladó a la Clínica El Rosario, en El Tesoro, pero los médicos confirmaron su muerte al ingreso. En el vehículo hallaron dos restos de municiones calibre 9 milímetros. Según las cámaras de seguridad, un hombre descendió de la parte trasera de la camioneta con una bolsa, subió a un automóvil gris y salió del lugar.

Las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Zea Cobo era señalada como presunta integrante de una red de tráfico transnacional.

La mujer vivía en Cali y luego se trasladó a Medellín, donde residía en un apartamento en El Poblado. El cantante Pipe Calderón contrajo matrimonio con la hija de la víctima, María Paula Trujillo Zea, el pasado 10 de marzo en Cali. Zea estuvo presente en la ceremonia y acompañó a su hija al altar.

La Policía continúa con la recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad para identificar al autor material y la Fiscalía asumió la investigación.

Investigada por la DEA

Su objetivo era reunirse con un comerciante llamado Andrés Arias (“Chino Arias”), quien al poco tiempo llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.

En ese momento, María del Pilar le pidió a su novio que fuera a comprar dos sodas, mientras ella conversaba con el visitante. El músico cumplió la orden, fue por las bebidas, y a su regreso encontró a la mujer con dos orificios de bala en la cabeza, al parecer propinados con una pistola con silenciador.

Aunque en principio María del Pilar Zea Cobo fue reseñada como comerciante, fuentes judiciales le confirmaron a EL COLOMBIANO que la justicia de Estados Unidos la estaba investigando por su presunta participación en una red de narcotráfico transnacional.

Los expedientes estaban en cortes federales de Florida y Texas, donde otros narcotraficantes la sindicaron de ser una supuesta exportadora de estupefacientes conocida como “la Reina”, la cual empleada una ruta que salía del Pacífico colombiano, con centro de acopio de cocaína en Centroamérica y destino final en EE. UU.

Al parecer trabajaba en asocio con varios carteles, entre ellos el Clan del Golfo.

El FBI y la DEA le pusieron los ojos encima en 2022, con el decomiso de un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, una ciudad portuaria de Costa Rica.

Los agentes comenzaron a hacerle los seguimientos pertinentes, así se enteraron que se había cambiado de residencia, de Cali a Medellín, donde habitaba una lujosa propiedad en una loma de El Poblado, con amplios jardines y vista a las montañas del Valle de Aburrá.

Noticia al Día/El Colombiano

Temas:

Al Dia

