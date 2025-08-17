Así celebró Lila Morillo sus 85 años

Lila Morillo cumplió 85 años el pasado 14 de agoto y lo celebró en grande rodeada de sus hijas y nieta. A “La Maracucha de Oro" tanto sus hijas como el público le hicieron llegar sus mensajes de salud y larga vida.

A comienzos de semana, la artista publicó: “Cuántos sueños cumplidos me ha regalado Dios. El mundo ha visto a Lila Morillo con toda su familia, rindiéndole homenaje a mis padres y cantando con mis hijas, desde su niñez. Qué orgullo!… Cuánto agradezco a mi Creador por todo lo que me ha dado y ha hecho con mi vida. Soy una mujer agradecida y lo seré hasta mi último aliento. A mi Señor le agradezco el tiempo, los años, todo lo vivido a lo largo de mi vida. Gracias, Dios mío, por darme la mejor familia y unas hijas que son mi mejor regalo y bendición”.

El pasado viernes, en familia, reapareció Lila para agradecer los mensajes de felicitación y de cariño recibidos.

Liliana, su hija mayor publicó el video con este mensaje: Ok,Ok, Ok. Aquí les va la verdadera edad de Lila Morillo. Entre risas, le preguntó: -¿Mamá, cuántos años estás cumpliendo, chica?

-Los que tú quieras (…) los que aparento, respondió la artista zuliana.

Galilea su nieta manifestó que la abuela tenía su edad a lo que Lila hizo referencia: “Mi nieta dice que tengo su edad porque esa es la que manifiesto”.

https://www.instagram.com/reel/DNZYoHyui0P/?utm_source=ig_web_copy_link

La sorpresa para muchos es que la diva marabina se conserva muy bien y mantiene el cuerpazo a esta edad en la que muchas mujeres lucen como abuelitas.

Existirá una receta secreta ancestral para Lila que es de la etnia Wayúu para conservarse fresca y enérgica, se preguntan sus fans.

Noticia al Día/RRSS