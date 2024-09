Así extorsionan y hacen ir a los ganaderos en La Cañada de Urdaneta

Para nadie es un secreto en el estado Zulia que los ganaderos y propietarios de fincas asentados en el municipio La Cañada de Urdaneta, son constantemente asediados por delincuentes dedicados al flagelo de la extorsión, quienes bajo amenazas de muerte obligan a sus víctimas a cancelar exorbitantes sumas de dinero para que puedan seguir trabajando y no atentar contra sus bienes y familiares.

Estos criminales pertenecen a la banda de "Mauricio Luzardo" y son los encargados de enviar los denominados "panfletos de la muerte", a todo aquel que no cumpla con sus "condiciones" y se niegue a pagar las exorbitantes sumas de dinero en dólares que regularmente solicitan al término de cada mes. Estas cifras, en muchos casos, van desde los cinco hasta los $ 10.000.

Muchos han sido los homicidios y personas heridas que como resultado han dejado estas acciones delictivas en la localidad cañadera, sin que los organismos de seguridad de la región, a pesar de sus esfuerzos, hayan logrado erradicar esta grave situación o por lo menos disminuir su incidencia. Son decenas de ganaderos los que, hasta la fecha, han tenido que abandonar sus tierras e irse del país.

"El tiempo pasa pero yo no olvido perro, comunícate conmigo o para la próxima te ago un daño de sangre, Att Mauricio Luzardo" reza el aviso de advertencia que los subalternos de esta mafia de extorsionadores les envían consecutivamente tanto a los ganaderos, como a los dueños de fincas y comerciantes que hacen vida en La Cañada de Urdaneta.

Cuando las víctimas se tardan en pagar la "vacuna" o se niegan a que les sigan quitando su dinero, las atemorizan lanzándoles granadas o tiroteando sus propiedades. Otra forma de intimidarlos y la más efectiva es enviándoles estos panfletos, siendo estos ya la última advertencia. Según lo expresado por los mismos pobladores, ya ese municipio no produce alimentos cárnicos ni lácteos como hace 20 años atrás.

"Yo tenía mi finca y me hicieron ir. Fueron muchas las cosas que me pasaron, el miedo que tenía con mi familia de que me la mataran. No tienen compasión y tampoco pueden ver que alguien tieenga éxito en su negocio porque más rápido que inmediatamente, te llaman o te llegan en persona para amedrentarte y extorsionarte. Mi casa me la tirotearon varias veces, hasta que logré irme", manifestó un productor agropecuario que tuvo que irse de Venezuela por las amenazas de muerte de "Mauricio Luzardo".

Esta situación no solo afecta a ganaderos, granjeros y comerciantes, sino que también atenta contra la vida de los habitantes de La Cañada de Urdaneta, quienes tienen prácticamente "prohibido" emprender un negocio propio, por más pequeño que sea. En diciembre, muchos residentes dejan hasta de pintar sus casas porque si los brazos ejecutores de Mauricio Luzardo se dan cuenta, los extorsionan.

