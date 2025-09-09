Así le ha ido a la Vinotinto en casa frente a Colombia

La Vinotinto enfrenta a Colombia en el estadio Monumental de Maturín este martes 9 de septiembre en un duelo decisivo hacia el sueño mundialista.

De esta manera, repasamos los últimos cinco partidos de la selección nacional como local ante los ‘cafeteros’, hoy dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo.

26-03-2005: Venezuela 0-0 Colombia

31-03-2009: Venezuela 2-0 Colombia

26-03-2013: Venezuela 1-0 Colombia

31-08-2017: Venezuela 0-0 Colombia

29-03-2022: Venezuela 0-1 Colombia

La última vez que la Vinotinto derrotó a Colombia como local en un premundial fue el 26 de marzo de 2013 en el camino hacia la Copa del Mundo Brasil 2014, mientras que la última victoria oficial ante los ‘cafeteros’ fue en la Copa América Chile 2015.

