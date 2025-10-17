Así saldrá Águilas al terreno para el segundo choque ante Tiburones en Maracaibo

Águilas del Zulia se mide por segundo día al elenco de Tiburones de La Guaira, anunciando sus principales piezas que saldrán al terreno a pocas horas de la voz de "Play Ball".
El cuadro rapaz anunció para este 17 de octubre un lineup, donde sus principales piezas repiten como parte de la planificación del cuerpo técnico liderado por el mánager zuliano Lipso Nava.
Alineación titular:
1B: Alí Castillo
CF: Simón Muzziotti
2B: Osleivis Basabe
RF: Yonathan Perlaza
LF: José Pirela
DH: Luis Castro
SS: Eduardo Torrealba
C: Arturo Nieto
3B: Angelo Castellano
P: José Dávila