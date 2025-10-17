Así saldrá Águilas al terreno para el segundo choque ante Tiburones en Maracaibo

Águilas del Zulia se mide por segundo día al elenco de Tiburones de La Guaira, anunciando sus principales piezas que saldrán al terreno a pocas horas de la voz de "Play Ball".

El cuadro rapaz anunció para este 17 de octubre un lineup, donde sus principales piezas repiten como parte de la planificación del cuerpo técnico liderado por el mánager zuliano Lipso Nava.

Alineación titular:

1B: Alí Castillo

CF: Simón Muzziotti

2B: Osleivis Basabe

RF: Yonathan Perlaza

LF: José Pirela

DH: Luis Castro

SS: Eduardo Torrealba

C: Arturo Nieto

3B: Angelo Castellano

P: José Dávila