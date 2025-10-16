Así saldrá Águilas del Zulia para su debut ante Tiburones de La Guaira

A pocos minutos de la voz de play ball, Águilas del Zulia publicó el róster correspondiente al día inaugural de este jueves ante los Tiburones de La Guaira en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.
A continuación, el lineup del juego inaugural de Águilas del Zulia que está noche enfrenta al elenco de Tiburones de La Guaira, a partir de las 7.00 pm.
Lineup
Primera base: Alí Castillo
Jardinero central: Simón Muzziotti Segunda base: Osleivis Basabe
Jardinero derecho: Yonathan Perlaza Bateador designado: José Pirela
Jardinero izquierdo: Luis Castro Campocorto: Eduardo Torrealba
Cátcher: Omar Martínez
Tercera base: Angelo Castellano
Pitcher: Andry Lara.