Así saldrá Águilas del Zulia para su debut ante Tiburones de La Guaira

A pocos minutos de la voz de play ball, Águilas del Zulia publicó el róster correspondiente al día inaugural de este jueves ante los Tiburones de La Guaira en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

A continuación, el lineup del juego inaugural de Águilas del Zulia que está noche enfrenta al elenco de Tiburones de La Guaira, a partir de las 7.00 pm.

Lineup

Primera base: Alí Castillo

Jardinero central: Simón Muzziotti Segunda base: Osleivis Basabe

Jardinero derecho: Yonathan Perlaza Bateador designado: José Pirela

Jardinero izquierdo: Luis Castro Campocorto: Eduardo Torrealba

Cátcher: Omar Martínez

Tercera base: Angelo Castellano

Pitcher: Andry Lara.