Aumentarán las temperaturas en Venezuela desde este 20-Ago por la DECLINACIÓN SOLAR

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este lunes que a partir del próximo miércoles, 20 de agosto y durante un periodo de un mes, Venezuela experimentará un aumento progresivo de las temperaturas como consecuencia de la declinación solar.

El organismo detalló que entre el miércoles 20 de agosto y el 22 de septiembre de 2025, Venezuela experimentará un período de máxima incidencia solar, producto del paso cenital del Sol (cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el territorio nacional).

Este fenómeno, conocido como declinación solar, suele generar un aumento progresivo de las temperaturas, particularmente en zonas bajas y despejadas.

Coincide con la temporada de lluvias

El Inameh destacó que sin embargo, al coincidir con la temporada de lluvias (activa en todo el territorio nacional), la humedad y la nubosidad podrían atenuar parcialmente el efecto del calor extremo.

Y aclaran que esta situación que estará presente en el país durante este período de tiempo, "no tiene nada que ver con Olas de Calor o Domo de Calor".

Lee también: Aumentará la sensación térmica en Venezuela desde la próxima semana: Maracaibo entre las ciudades más impactadas por el calor

Noticia al Día