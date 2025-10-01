Avanzan obras en Isnotú ante la canonización de José Gregorio Hernández

El estado Trujillo impulsa significativamente los preparativos en honor al Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, con la supervisión de las obras que se adelantan en la capital del estado y en su tierra natal, Isnotú.

El ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan Luces, junto al gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, realizaron una inspección a la primera fase de construcción del Parque Dr. José Gregorio Hernández Cisneros en el municipio Trujillo. Actualmente, en esta obra se ejecutan trabajos esenciales de nivelación y demolición de concreto .

El foco de la supervisión también se centró en la población de Isnotú, el epicentro de la canonización, donde se realizan importantes trabajos de embellecimiento e infraestructura. Las autoridades revisaron las instalaciones, incluyendo la construcción del altar mayor y las mejoras en la infraestructura de la iglesia del pueblo.

El gobernador Gerardo Márquez extendió una invitación a todo el pueblo de Venezuela para unirse a las celebraciones en Trujillo, en el marco de la canonización del "Médico de los Pobres", y destacó la labor de los distintos sectores de la sociedad ante el magno evento.

Noticia Al Dia / Arelys Munda