¡Ayuda a encontrar a Mailo!

Mailo, un querido perrito de la familia, se perdió el pasado domingo del sector Panamericano del municipio Maracaibo y su dueño está desesperado por traerlo de vuelta a casa. Salió de su hogar y no ha regresado desde entonces.

Mailo es blanco, cola cortada de tamaño mediano y muy cariñoso. Su familia lo extraña mucho y teme por su bienestar.

¡Si tienes alguna información o lo has visto, por favor, comunícate de inmediato! Teléfono de contacto: 04146541679.

¡Cualquier dato es crucial! ¡Ayúdanos a que Mailo regrese a casa! Habrá recompensa.

