Barcelona supera al Espanyol y se alza como campeón de liga

Este jueves 15 de mayo, el FC Barcelona alcanzó un nuevo título de liga tras superar 0-2 al Espanyol en el clásico de Cataluña que marcó la jornada 36 de Laliga.

La primera mitad concluyó con un empate sin goles, dejando la sensación de que los blaugranas aún no habían desplegado su mejor versión.

La dinámica cambió en la segunda parte con la entrada de Dani Olmo, quien aportó verticalidad y dinamismo al equipo.

En el minuto 53, Lamine Yamal rompió el empate tras recibir una brillante asistencia de Olmo, definiendo con calma para poner el 0-1 y encaminar el título para el Barça. La afición culé celebró eufóricamente, viendo cada vez más cerca la victoria.

El Espanyol intentó reaccionar con ajustes ofensivos, pero la expulsión de Leandro Cabrera al minuto 80 por conducta violenta terminó por frustrar sus esperanzas de remontada.

En los minutos finales, con el equipo local totalmente entregado, Fermín López selló el triunfo en el tiempo añadido (90+5) al aprovechar un balón suelto en el área, marcando el 0-2 definitivo