Beneficios de la pitahaya a simple vista

La pitahaya, también conocida como fruta del dragón, se ha convertido en una de las frutas más buscadas en los mercados gracias a su sabor refrescante y a las propiedades nutricionales que aporta al organismo. Originaria de América y cultivada hoy en varios países tropicales, este fruto destaca por su pulpa jugosa y su alto valor en vitaminas, minerales y antioxidantes.

Especialistas en nutrición señalan que el consumo regular de pitahaya puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, gracias a su contenido de vitamina C, además de favorecer la digestión por su aporte en fibra natural. También es rica en hierro y magnesio, dos minerales esenciales para mantener la energía y el buen funcionamiento de los músculos.

Otro de los beneficios más destacados es su capacidad antioxidante, que contribuye a combatir los radicales libres y a prevenir el envejecimiento prematuro de las células. Además, estudios recientes apuntan a que la pitahaya ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, lo que la convierte en una opción saludable para personas con riesgo de diabetes.

Su bajo contenido calórico y alto nivel de agua la hacen ideal para quienes buscan controlar el peso sin sacrificar sabor. Puede consumirse fresca, en jugos, batidos o ensaladas, siendo una alternativa nutritiva y versátil.

Con su color llamativo y sabor delicado, la pitahaya no solo enriquece la dieta, sino que también representa una oportunidad de producción agrícola rentable en distintas regiones. No es casualidad que cada vez más consumidores la prefieran como parte de un estilo de vida saludable.

La creadora de contenido Crizalida Matute nos cuenta su experiencia con esta fruta que están a simple vista: