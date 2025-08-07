Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Cabello sobre operación terrorista frustrada en Plaza Venezuela: "Llevaba seis bombas en un bolso"

Cabello, detalló cómo fue el procesó del intento de actos terroristas en Plaza Venezuela, donde José Daniel García Ortega fue detenido por colocar explosivos

Por Ernestina García

Cabello sobre operación terrorista frustrada en Plaza Venezuela:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, detalló este jueves 7 de agosto, cómo fue el procesó del intento de actos terroristas en Plaza Venezuela, donde José Daniel García Ortega fue detenido por colocar explosivos en la Plaza de la Victoria de la Gran Guerra Patria.

Durante sus declaraciones, informó que García Ortega se dirigió al lugar en cuestión, dejó un bolso donde estarían los explosivos y se retiró del lugar. De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se trata de un bolso tricolor, que contenía seis artefactos explosivos conectados a un teléfono móvil analógico.

“Observamos a este personaje, lleva un bolso en la espalda… Deja su material y aquí está el bolso desafortunadamente es un bolso vinculado con nuestro pueblo… ¿Qué hay dentro del bolso? Me informa el equipo que está allí en la plaza, llamamos al equipo antiexplosivos del Sebin, retira el material, aquí está lo que tenía adentro, seis (explosivos), con un dispositivo telefónico analógico”, explicó.

Señaló que desde el edificio sede del cuerpo de inteligencia venezolano se captaron imágenes de este acto y se procedió a dar seguimiento, con el objetivo de dar con todos los involucrados en el operativo terrorista.

“Primero a seguirlo, porque sabíamos que él iba a contaminar a los otros cómplices; y nosotros necesitábamos agarrar toda la estructura”, aseveró.

Finalmente, aseguró que las imágenes y evidencia recabada luego de la detención de García Ortega, es para demostrar la celeridad del despliegue y evitar que se monte cualquier falso positivo sobre este hecho.

“Esto es porque van a a salir después a hablar paja los que quieren violencia en este país, pero aquí están desnudos y se demuestra en la práctica la asociación con bandas”, concluyó.

El alto funcionario del Gobierno Nacional explicó que al detenido le ofrecieron 20 mil dólares para poner la bombas.

Diosdado Cabello recordó que desde hace 7 meses se ha venido denunciando una alianza criminal entre narcotraficantes, conspiradores y bandas delictivas que hacían vida en Venezuela, que hoy insisten en ejecutar este tipo de acciones para perturbar la paz del país.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Se busca con angustia a perrito llamado Brandon

Se busca con angustia a perrito llamado Brandon

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Inicia la entrega del Bono Único Familiar por Patria

Inicia la entrega del Bono Único Familiar por Patria

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Reportan a varios venezolanos entre los fallecidos tras el derrumbe de la mina en Chile

Reportan a varios venezolanos entre los fallecidos tras el derrumbe de la mina en Chile

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cabello sobre operación terrorista frustrada en Plaza Venezuela: "Llevaba seis bombas en un bolso"

Cabello, detalló cómo fue el procesó del intento de actos terroristas en Plaza Venezuela, donde José Daniel García Ortega fue detenido por colocar explosivos
Al Dia

Zuliana demuestra ingenio y se viraliza al cantar gaita al son de una lavadora

¡Con gaita todo es mejor! Y este video lo demuestra
Economía

Continúa la entrega del Bono Único Familiar

La entrega de este estipendio se realiza de manera gradual a través del monedero Patria
Al Dia

Versión oficial del gobierno de EE UU desmintiendo muerte del animador venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez: "Solo se desmayó"

La noticia sobre su supuesto fallecimiento circuló el martes 6 de agosto, en horas de la noche

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025