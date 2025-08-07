Cabello sobre operación terrorista frustrada en Plaza Venezuela: "Llevaba seis bombas en un bolso"

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, detalló este jueves 7 de agosto, cómo fue el procesó del intento de actos terroristas en Plaza Venezuela, donde José Daniel García Ortega fue detenido por colocar explosivos en la Plaza de la Victoria de la Gran Guerra Patria.

Durante sus declaraciones, informó que García Ortega se dirigió al lugar en cuestión, dejó un bolso donde estarían los explosivos y se retiró del lugar. De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se trata de un bolso tricolor, que contenía seis artefactos explosivos conectados a un teléfono móvil analógico.

“Observamos a este personaje, lleva un bolso en la espalda… Deja su material y aquí está el bolso desafortunadamente es un bolso vinculado con nuestro pueblo… ¿Qué hay dentro del bolso? Me informa el equipo que está allí en la plaza, llamamos al equipo antiexplosivos del Sebin, retira el material, aquí está lo que tenía adentro, seis (explosivos), con un dispositivo telefónico analógico”, explicó.

Señaló que desde el edificio sede del cuerpo de inteligencia venezolano se captaron imágenes de este acto y se procedió a dar seguimiento, con el objetivo de dar con todos los involucrados en el operativo terrorista.

“Primero a seguirlo, porque sabíamos que él iba a contaminar a los otros cómplices; y nosotros necesitábamos agarrar toda la estructura”, aseveró.

Finalmente, aseguró que las imágenes y evidencia recabada luego de la detención de García Ortega, es para demostrar la celeridad del despliegue y evitar que se monte cualquier falso positivo sobre este hecho.

“Esto es porque van a a salir después a hablar paja los que quieren violencia en este país, pero aquí están desnudos y se demuestra en la práctica la asociación con bandas”, concluyó.

El alto funcionario del Gobierno Nacional explicó que al detenido le ofrecieron 20 mil dólares para poner la bombas.

Diosdado Cabello recordó que desde hace 7 meses se ha venido denunciando una alianza criminal entre narcotraficantes, conspiradores y bandas delictivas que hacían vida en Venezuela, que hoy insisten en ejecutar este tipo de acciones para perturbar la paz del país.

