Cabimas celebra el día de Nuestra Señora del Rosario con reinauguración de la simbólica calle Independencia

Los habitantes del municipio Cabimas celebraron el día de su madre espiritual Nuestra Señora del Rosario, con la reinauguración de la simbólica calle Independencia en el centro de la ciudad petrolera, cuyos trabajos fueron iniciados el pasado 3 agosto por el gobernador del Zulia Luis Caldera, como parte del Plan Estadal de Asfaltado con el que se vienen recuperando avenidas, calles, corredores viales y grandes vías de la entidad.

"La inauguración de la calle Independencia de Cabimas es en honor a la Virgen, en honor a este pueblo digno que tanto dio y que tanto está dando a Venezuela”, expresó luego de despejar la cinta de reinauguración de esta vía, junto a la primera Dama del Zulia, Roselyn López de Caldera; el alcalde de Cabimas Frank Carreño, la primera Dama del municipio, Yamileth Olivares de Carreño, concejales y el pueblo de la localidad cabimense.

Foto: Cortesía

El gobernador Caldera expuso que se trabaja con la colocación de 5.000 toneladas de asfalto en caliente tipo tres en esta localidad costera y anunció que se duplicará el trabajo con 5.000 toneladas más para continuar recuperando las calles del municipio.

Foto: Cortesía

Detalló que en los 1.4 kilómetros de vialidad de la calle Independencia fueron colocadas 2.586 toneladas de asfalto en caliente tipo tres, además de realizar trabajos de señalización, demarcación e iluminación.

Luego de la entrega de esta obra, el mandatario zuliano participó junto al alcalde Carreño y las primeras damas, en la Misa Pontifical en honor a la patrona de Cabimas y la Costa Oriental del Lago, presidida por el Obispo de Carora estado Lara, Monseñor Carlos Curiel y concelebrada por el administrador apostólico de Cabimas, presbítero Alexander Arias.

Foto: Cortesía

“Es un honor estar el día de la patrona de la Costa Oriental del Lago, Nuestra Señora Virgen del Rosario, pidiéndole que nos llene de paz, unidad y esperanza”, manifestó.

Nota de Prensa