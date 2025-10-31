Cae bono de casi 9 mil bolívares por Patria

Este viernes, 31 de octubre, inició el pago del bono "Cultores Populares", correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

El monto otorgado es de 8.950 bolívares o 40,01 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

"Monedero Patria: Crédito por Bs. 8.950 por concepto bono Cultores Populares (octubre de 2025)", se lee en el mensaje que les está llegando por texto a los beneficiarios del sector cultura.

