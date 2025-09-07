Carlo Acutis conmovió al mundo con video en el que predice su muerte tres meses antes de fallecer

Un video grabado por el joven italiano Carlo Acutis, conocido como el “santo de las redes”, ha generado gran impacto por su contenido profético. En la grabación, realizada tres meses antes de su fallecimiento, Acutis afirma: “Cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir”, anticipando con sorprendente claridad el desenlace de su vida.

Carlo murió el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, víctima de una leucemia mieloide aguda, tal como lo había anunciado. Su testimonio, marcado por una profunda espiritualidad y serenidad ante la muerte, ha sido ampliamente difundido en redes sociales y medios católicos, consolidando su figura como referente de fe para las nuevas generaciones.

Carlo Acutis fue beatificado en 2020 por el papa Francisco y su proceso de canonización despertó gran interés en el mundo hasta su proclamación este domingo como el primer santo milenial.