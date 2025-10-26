Casi muere Sean “Diddy” Combs tras altercado con arma blanca en la cárcel

Uno de los amigos cercanos de Sean “Diddy” Combs relata sobre el aterrador momento en el que el magnate se despertó en prisión con un cuchillo presionado en su garganta.

Charlucci Finney afirma que el ataque ocurrió durante una de las noches en que Diddy dormía en el MDC Brooklyn, un incidente que se reveló por primera vez durante la sentencia de “Diddy”. Fuentes familiarizadas con el caso han confirmado su autenticidad, las fuentes describen como un “incidente con cuchillo casi fatal”.

Finney le dijo al Daily Mail que su amigo se despertó con el arma en el cuello, a solo unos segundos de sufrir un daño grave o de morir. Dice que no sabe si los guardias vinieron a dispersarlos o si Diddy luchó contra el sujeto. Fuentes familiarizadas con la situación confirmaron los detalles a TMZ.

Finney imagina que la intención del recluso era intimidar a Diddy, sobre todo en un centro de mala reputación como MDC Brooklyn. Añadió que la prisión no es un lugar seguro para nadie condenado por un caso relacionado con el sexo, y le preocupa la seguridad de Diddy.

El abogado de Diddy, Brian Steel, mencionó este incidente por primera vez durante la audiencia de sentencia, diciéndole al juez que fue un guardia quien detuvo al recluso que blandía el cuchillo.

Como saben, Diddy lo sentenciaron a 50 meses de prisión federal tras declararlo culpable por un jurado de dos cargos de violación de la Ley Mann. Quedó absuelto de cargos más graves de tráfico sexual y extorsión.

Noticia al Día/