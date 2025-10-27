Choque de carros dejó dos heridos en Ciudad del Sol, San Francisco

Dos conductores resultaron heridos tras impactar sus vehículos, en Ciudad del Sol, frente al IUSF de San Francisco.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes, 27 de octubre. Ambos choferes se desplazaban por la referida vialidad, cuando impactaron por el costado del piloto.

Los hombres, cuyas identidades se desconocen, sufrieron fuertes lesiones, sin embargo, uno de ellos intentó huir del sitio, pero fue alcanzado por algunos familiares del otro hombre afectado.

Al sitio llegaron efectivos policiales, quienes realizaron las diligencias pertinentes del caso para las actuaciones legales.

Este accidente vial sería el quinto registrado por nuestro medio de comunicación, en las últimas 48 horas.

