Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Choque de carros dejó dos heridos en Ciudad del Sol, San Francisco

Las identidades de los afectados aún se desconocen. Ambos sufrieron fuertes lesiones, sin embargo, uno de ellos intentó huir del sitio, pero fue alcanzado por algunos familiares del otro hombre afectado.

Por Greily Nuñez

Choque de carros dejó dos heridos en Ciudad del Sol, San Francisco
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Dos conductores resultaron heridos tras impactar sus vehículos, en Ciudad del Sol, frente al IUSF de San Francisco.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes, 27 de octubre. Ambos choferes se desplazaban por la referida vialidad, cuando impactaron por el costado del piloto.

Los hombres, cuyas identidades se desconocen, sufrieron fuertes lesiones, sin embargo, uno de ellos intentó huir del sitio, pero fue alcanzado por algunos familiares del otro hombre afectado.

Al sitio llegaron efectivos policiales, quienes realizaron las diligencias pertinentes del caso para las actuaciones legales.

Este accidente vial sería el quinto registrado por nuestro medio de comunicación, en las últimas 48 horas.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Lee también: Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Águilas cierra la gira con triunfo sobre Cardenales en Barquisimeto

Águilas cierra la gira con triunfo sobre Cardenales en Barquisimeto

Noticias Relacionadas

Al Dia

Choque de carros dejó dos heridos en Ciudad del Sol, San Francisco

Las identidades de los afectados aún se desconocen. Ambos sufrieron fuertes lesiones, sin embargo, uno de ellos intentó huir del sitio, pero fue alcanzado por algunos familiares del otro hombre afectado.
Al Dia

Melissa se convierte en un ‘raro’ huracán de categoría 5

Se acerca a un histórico impacto en Jamaica, quienes se encuentren en la zona deben “buscar refugio ahora”, dijo el NHC la mañana del domingo. “Los vientos destructivos y las fuertes lluvias del domingo y este lunes causarán inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales"
Al Dia

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

El Saime detalló a través de sus redes sociales todo el proceso para la solicitud y emisión del pasaporte en sus dos modalidades, ordinario y habilitado. Los usuarios podrán elegir por cuál de las dos opciones irse

Economía

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Con este nuevo aviso, el BCV sustituye el aviso emitido el 7 de noviembre de 2022, fecha desde la cual no se actualizaban los límites máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que cobran por las operaciones y actividades.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025