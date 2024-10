Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México

Claudia Sheinbaum juró este martes 1 de octubre como presidenta de México frente a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en una ceremonia que se realiza en el Palacio Legislativo frente a representantes de todos los poderes e invitados internacionales.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande", gritó en la histórica sesión especial en la que, por primera vez en la historia, una mujer se convirtió en la primera jefa de Estado de este país.

Noticia al Día/RT