Miércoles 13 de agosto de 2025
Al Dia

Comerse un pastelito en Maracaibo es ¡otro nivel!

Las ventas de pastelitos son un ícono de la ciudad

Por Josue Carrillo

Desde temprano se ven los gordos maracuchos como abejas en los mostradores esperando por el desayuno más típico de la ciudad: pastelitos, empanadas y tequeños, una experiencia ¡a otro nivel! Piden y devoran con apetito, con un sublime deleite de los sentidos.

Los hay de carne mechada, pizza, papa con queso, carne molida, lomo negro, con maíz y ricotta; es larga la lista de sabores y texturas. Están las fritangas, que son las preferidas, las más buscadas y, para las nuevas exigencias, aquellos que son horneados y con harina integral.

Cuando recorres Maracaibo antes de las 8 de la mañana puedes ver estos establecimientos con sus rutinarios y consecuentes clientes. Los hay acogedores con taburetes y tolditos, algunos muy cómodos, como también otros toscos, de poco acabado, porque hay quienes gustan comer de pie como si la incomodidad añadiera una sazón superior a la pieza.

A lo largo de los años, ha habido establecimientos de fritangas connotados como: Fraila, La Macandona. Más recientes se han convertido en verdaderos templos para comer sin restricciones, a todo placer: Pastelitos Monserratte, Edwards y Pastelitos Pipo.

Visitamos uno de esos lugares, lo que se conoció como Pastelitos Pipo de 1.º de Mayo, donde el calor, el sentir maracucho resalta.

¡A mí de carne mechada! ¡Papa con queso!, "no te olvidéis de la maltica que estoy atorando, mijo", se escucha en esos lugares donde se repiten las bromas, los chistes del día, las noticias, porque en Maracaibo comerse un pastelito es algo que envuelve todo nuestro sentir, vivir y parecer.

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Noticias Relacionadas

Nacionales

Saime iniciará trámites de salvoconductos para venezolanos en el exterior

A través de su cuenta oficial en Instagram, el organismo indicó que próximamente se dará a conocer información adicional sobre otros tipos de documentos
Zulia

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

El Laboratorio de Redacción Creativa, una propuesta dirigida a los adolescentes de marabinos, diseñada para transformar la escritura en una herramienta de exploración y proyección académica.
Al Dia

Simón Bolívar cuando no estaba en la batalla comía como un sifrino

El Libertador dejaba ver un lado más íntimo y selectivo a la hora de comer. Según el “Diario de Bucaramanga” del general francés Luis Perú de la Croix, Bolívar prefería preparar sus propias ensaladas, influenciado por su amante francesa Fanny de Villars.
Zulia

Plan Estadal de Vialidad se extiende al tramo Distribuidor La Chinita-Aeropuerto con 10.000 toneladas de asfalto

La iniciativa forma parte de los 20 frentes de trabajo activados en los primeros 60 días de gestión del Gobierno Bolivariano en la región

