Con sesión solemne CLEZ celebra el Día del Abogado Zuliano

Con una sesión solemne en el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) en Maracaibo, celebró hoy 13 de agosto el Día del Abogado Zuliano.

‎Esta fecha conmemora la fundación del Colegio de Abogados del Zulia en 1894, reconocida como una de las agrupaciones gremiales más prestigiosas de Latinoamérica. El Dr. Mario Torres presidente del Colegio de Abogados del Zulia hizo acto de presencia junto a representantes del gobierno regional, universidades, instituciones educativas entre otros.



‎La sesión del CLEZ estuvo presidida por la licenciada Glenis Semprún, en nombre de la presidenta Magdely Valbuena, quien se ausentó por causas de fuerza mayor. Semprún fue acompañada del cuerpo legislativo para llevar a cabo este evento para reconocer la labor de los abogados en la defensa de la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.



‎Se hicieron reconocimientos a destacados profesionales por su trayectoria y compromiso con la profesión.

Se dio lectura a un acuerdo para otorgar reconocimientos a profesionales con la Orden Carlos Escarrá Malave en su Única Clase,para reconocer la labor de los profesionales: Frank Guanipa Suárez, Yudith Olivares , Luisa Pulido , Liceth Román, Vileana Meleán Valbuena, Rosa Pulido , con la presencia del doctor presidente del Colegio de Abogados del estado Zulia.

El doctor José Sierra fue el encargado de presentar al Orador de Orden, magister, Frank Guanipa Suárez , profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, impulsor del Derecho de Paz, juez, titular superior del trabajo.

