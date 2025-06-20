Congreso de Colombia aprobó la reforma laboral de Petro

Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia aprobaron la mañana de este viernes 20 de junio, la reforma laboral presentada hace dos años por el presidente del país suramericano, Gustavo Petro.

El proyecto, que recibió luz verde definitiva tras aprobarse el texto conciliado en las plenarias de ambas cámaras, entrará en vigencia una vez que el mandatario firme la ley.

Petro celebró la medida. "El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la constitución se ordenó hacer una ley del estatuto del trabajo, orden desde entonces incumplida. Se que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crie como hombre libre y dirigente y a la que permanezco leal, escribió en X.

En su publicación añadió que "ahora hay que cumplir la ley"; y para ello, anunció que convocará al empresariado del país para que acordar la aplicación real de la normativa. "Ya no más códigos sustantivos del trabajo de adorno", manifestó.

Adelantó que la celebración de "esta gran victoria" será el sábado, "con el pueblo trabajador de Antioquia".

Sin consulta popular



Petro mencionó en su mensaje que, como ya había dicho, dado que la reforma laboral será ley, derogará el decreto que convoca a una consulta popular.

"Ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo", escribió al respecto.

El mandatario firmó ese decreto la semana pasada, en medio de tensiones con el Legislativo, para justamente convocar una consulta popular relacionada con una reforma laboral, luego del rechazó recibido por el Senado en mayo pasado, en el contexto de una controvertida votación. Aunque el pasado miércoles, el Consejo de Estado suspendió la medida de Petro.

El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la constitución se ordenó hacer una ley del estatuto del trabajo, orden desde entonces incumplida.



Se que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crie como… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2025

Noticia al Día/RT