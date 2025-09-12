Corpoelec ejecutó trabajos de mantenimiento en la red de distribución para beneficiar a más de 10 mil zulianos

Con el objetivo de beneficiar a más de 10 mil familias del municipio Maracaibo, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) realizó adecuaciones en el circuito Hospital Clínico, asociado a la subestación eléctrica Tarabas, como parte del despliegue del Plan Integral de Mantenimiento.

La intervención técnica contempló siete adecuaciones en la red de distribución, entre ellas cambio de seccionadores y activación del banco de condensadores.

Adicionalmente, el personal especializó sustituyó componentes y aplicó control de vegetación en la red de media y baja tensión del circuito, con el propósito de optimizar el rendimiento y garantizar la continuidad del servicio eléctrico para los usuarios.

Corpoelec reitera su compromiso con la ciudadanía a través de la mejora continua del servicio eléctrico brindado al pueblo zuliano, cumpliendo con las directrices del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

Lee también: Corpoelec mejora operatividad de redes de distribución en Zulia

Noticia al Día/Nota de prensa