Cuerpo de Bomberos junto al CICPC y Protección Civil inspeccionan zona de la explosión

El primer amanecer de los afectados tras la explosión registrada en la empresa Gallo Verde ubicada en la Zona Industrial es desolador e incierto, pero los habitantes del barrio tienen la esperanza viva.

Muchos aseguran que durmieron con sus familiares y otros a la intemperie mientras las autoridades los organizan para prestarles ayuda. Su temple y capacidad de aguante es admirable. No se quejan, solo agradecen a Dios estar vivos y a las autoridades por la atención oportuna.

A primera hora, alrededor de 18 efectivos del CICPC se encontraban en el lugar del siniestro, evaluando la zona junto a Bomberos y funcionarios de Protección Civil para realizar una inspección en la zona y conocer la causa del incendio y en qué punto se produjo.

Mientras la investigación avanza, se espera declaración oficial de las autoridades locales y regionales.

Más temprano, el mandatario regional, Luis Caldera destacó que ahora corresponde un proceso de investigación del siniestro por parte de los bomberos, Ministerio Público, y demás organismos de inteligencia que va a determinar las causas del suceso. "Hoy se instala todo este equipo que va a ser permanente", refirió.

Indicó que la cifra de heridos es de 48, de los cuales 46 ya se encuentran en casa recibiendo tratamiento médico y seguimiento por parte de las autoridades locales.

Noticia al Día

Fotos Reyhans Quiroz